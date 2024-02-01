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24 патрульных автомобиля вручили тюменским сотрудникам Госавтоинспекции

Общество, 13:53 12 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

24 патрульных автомобиля вручили тюменским сотрудникам ГИБДД в Тюмени 12 февраля. Транспорт приобрели по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

16 машин получит самое большое подразделение ДПС области – полк ДПС Госавтоинспекции, два автомобиля распределены в отдел Госавтоинспекции по Уватскому району, по два автомобиля в Ишим, отделы Госавтоинспекции "Голышмановский" и "Ялуторовский". Именно здесь наибольшая протяженность федеральных автодорог.

"Основными причинами, которые приводят к тяжелым последствиям дорожно-транспортных происшествий, это выезд на полосу встречного движения и превышение скоростного режима. Именно с этими нарушениями мы должны с вами эффективно бороться. Уверен, экипажи на этих автомобилях будут работать и дежурить на самых сложных участках автомобильных дорог, что позволит нам достичь целей по снижению аварийности и травматизма", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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Внедорожники марки Haval оснащены современным оборудованием, системами трехканальных регистраторов, громкоговорящих устройств, радиостанциями и многим другим. Система полного привода позволит проезжать по дорогам частного сектора, СНТ и прочих труднодоступных местах. Установлен в салоне и штатный видеорегистратор. Он позволяет непрерывно записывать происходящее. Камера обзора фиксирует салон и дорогу, чтобы можно было просмотреть спорные моменты, если такие появятся.

"Новые автомобили прямо повлияют на качество несения службы, они повысят эффективность и внутри будет комфортно находиться не только сотрудникам, но и участникам дорожного движения. Потому что зачастую мы одними из первых приходим на помощь. 16 автомобилей, которые получили сотрудники полка ДПС, будут эксплуатироваться сотрудниками специализированного взвода. Основная задача – сопровождение детей, участие в массовых мероприятиях, командировочный режим в районы и города, если того требует обстановка", - пояснил руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

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В итоге в автопарке Госавтоинспекции сейчас 280 машин.

"Вся эта мощь направлена на обеспечение безопасности участников движения на наших дорогах. И это делает подразделение областной Госавтоинспекции одной из самых мобильных служб полиции", - подчеркнул полковник полиции, начальник управления МВД России по Тюменской области Александр Смирнов.

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Отметим, в регионе принимают различные меры по снижению смертности на федеральных трассах, протяженность которых – более 1 тыс. 100 км, в том числе по организации межведомственного взаимодействия в этом направлении. На аварийно-опасных участках трасс установлено более 80 шериф-балок, имитирующих проблесковые маяки автомобилей ДПС, применяются дополнительные комплексы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Размещены информационные аншлаги о работе беспилотных летательных аппаратов, в ближайшее время запланировано применение беспилотников для выявления и пресечения грубых нарушений правил.

Благодаря этому за последние пять лет смертность на федеральных трассах удалось снизить на 27,3 %, почти на треть.

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Виктория Макарова

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# автомобили , Александр Моор , Алексей Миллер , ГИБДД Тюменской области , Госавтоинспекция Тюменской области

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