Виновника ДТП с тремя пострадавшими детьми будут судить в Тюмени
В Тюмени будут судить 31-летнего гражданина Казахстана, который стал виновником ДТП с тремя пострадавшими детьми. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины утвердила прокуратура региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
В августе 2023 года обвиняемый, не имея водительского удостоверения, на автомобиле сожительницы Opel Corsa поехал на автомойку в Тюмени. В машине находились четверо детей, в том числе 11-летняя дочь его гражданской супруги. На перекрестке улиц Линейная и Рождественская, выезжая со второстепенной дороги, водитель отвлекся и не уступил дорогу автомобилю Hyundai и столкнулся с ним.
В результате ДТП травмы получили трое детей. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что обвиняемый находился на территории России незаконно. Его поместили в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД области до принятия судом решения по делу.
Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени.