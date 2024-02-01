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Виновника ДТП с тремя пострадавшими детьми будут судить в Тюмени

Происшествия, 13:09 12 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени будут судить 31-летнего гражданина Казахстана, который стал виновником ДТП с тремя пострадавшими детьми. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины утвердила прокуратура региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

В августе 2023 года обвиняемый, не имея водительского удостоверения, на автомобиле сожительницы Opel Corsa поехал на автомойку в Тюмени. В машине находились четверо детей, в том числе 11-летняя дочь его гражданской супруги. На перекрестке улиц Линейная и Рождественская, выезжая со второстепенной дороги, водитель отвлекся и не уступил дорогу автомобилю Hyundai и столкнулся с ним.

В результате ДТП травмы получили трое детей. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что обвиняемый находился на территории России незаконно. Его поместили в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД области до принятия судом решения по делу.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени.

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# ДТП , прокуратура Тюменской области

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