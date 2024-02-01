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На поддержку аграриев направят 20 млрд рублей для льготного кредитования

Экономика, 17:34 12 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 млрд рублей будет направлено на предоставление льготных кредитов аграриям. Средства пойдут на субсидирование льготных займов, которые предоставляют предприятиям АПК на производство и переработку сельхозпродукции, сообщает правительство РФ.

С их помощью аграрии смогут привлечь на льготных условиях более 804 млрд рублей кредитных средств на проведение сезонных полевых работ. Решение позволит реализовать крупные инвестиционные проекты – не только наращивать объемы производства, но и увеличивать переработку сельскохозяйственного сырья на отечественных мощностях.

"Ресурсы надо оперативно довести до аграриев, и прошу держать выполнение этой задачи на контроле, чтобы потребители в России и дальше были обеспечены качественными и разнообразными продуктами питания", – сказал председатель правительства Михаил Мишустин.

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# АПК , Правительство РФ

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