На поддержку аграриев направят 20 млрд рублей для льготного кредитования

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 млрд рублей будет направлено на предоставление льготных кредитов аграриям. Средства пойдут на субсидирование льготных займов, которые предоставляют предприятиям АПК на производство и переработку сельхозпродукции, сообщает правительство РФ.

С их помощью аграрии смогут привлечь на льготных условиях более 804 млрд рублей кредитных средств на проведение сезонных полевых работ. Решение позволит реализовать крупные инвестиционные проекты – не только наращивать объемы производства, но и увеличивать переработку сельскохозяйственного сырья на отечественных мощностях.

"Ресурсы надо оперативно довести до аграриев, и прошу держать выполнение этой задачи на контроле, чтобы потребители в России и дальше были обеспечены качественными и разнообразными продуктами питания", – сказал председатель правительства Михаил Мишустин.