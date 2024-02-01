Региональный VR-полигон открылся в тюменском госуниверситете

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Центр симуляторов и тренажеров виртуальной реальности открылся на базе Института государства и права ТюмГУ. Уникальный для региона проект создан специально для проведения практических занятий студентов. Он основан на внедрении в образовательный процесс виртуальных условий, приближенных к действительности, сообщает пресс-служба вуза.

Пространство центра позволяет организовать многопользовательские сценарии применения VR/AR-тренажеров. На полигоне студентам доступно современное оборудование, необходимое для воспроизведения контента. Кроме того, здесь можно разрабатывать и тестировать программное обеспечение, созданное на основе технологий виртуальной и дополненной реальности.

Инфраструктура станет лабораторной средой для развития компетенций студентов ИТ-специальностей. Также предусмотрена организация открытой площадки для профориентации школьников региона.

Центр создан в рамках реализации программы развития университета "Приоритет 2030" с целью повышения эффективности практической подготовки студентов. При этом, по словам ректора ТюмГУ Ивана Романчука, VR-тренажер не имеет аналогов на российском рынке, прошел государственную регистрацию программ для ЭВМ и является продуктом, готовым для распространения в других организациях высшего образования.

Проект предполагает, что его библиотека будет дополняться новым визуальным контентом и различными сценариями. Одним из первых стал тренажер "Криминалистика", разработанный преподавателями кафедры уголовно-правовых дисциплин и центром информационных технологий ТюмГУ. Обучение на тренажере пройдут студенты юридических направлений подготовки.