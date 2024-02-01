Топ-менеджер Сбера рассказал студентам ТюмГУ, как быть успешными в быстроменяющемся мире

Сбер провел образовательную лекцию для студентов Тюменского государственного университета. Слушателями стали порядка 100 учащихся 2 и 3 курса финансово-экономического института. О том, как не потеряться в современном быстроменяющемся мире и быть успешным человеком, рассказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский.

Непрерывное обучение. Непрерывное образование имеет важное значение не только для студентов, но и для тех, кто уже работает по профессии. Это позволяет оставаться востребованным на рынке труда, поддерживать активность ума и расширять свой кругозор. В Сбере поддерживается стремление сотрудников расти не только "вверх", но и "вширь": в нашей корпоративной базе знаний тысячи полезных материалов, книг, курсов и обучающих программ от СберУниверситета. Для студентов Сбер предлагает образовательную платформу Edutoria, которая даёт возможность каждому человеку развиваться: выявлять и максимально реализовывать свой потенциал в быстроменяющемся мире.

Развитие цифровых навыков. Технический прогресс и развитие искусственного интеллекта привели к цифровизации различных сфер жизни человека. Чтобы оставаться в тренде, необходимо развивать цифровые навыки. Они очень актуальны для людей всех специальностей. Около 180 тысяч сотрудников Сбера в год проходят обучение по программам развития базовых цифровых навыков. Они позволяют идти в ногу со временем, управлять технологиями и строить успешную карьеру, что актуально для всех студентов в ближайшем будущем. Всем очевидно, что спрос на специалистов с развитыми digital-навыками постоянно растёт. Это создает условия для получения высокооплачиваемой и перспективной работы.

Развитие мягких навыков. Помимо необходимых профессиональных знаний в конкретной области, так называемых hard skills, сегодня необходимо развивать и soft skills – мягкие навыки. Именно они позволяют быстро адаптироваться к реалиям современного мира, добиваться успеха, самостоятельно действовать в разных рабочих ситуациях, эффективно руководить командой и строить карьеру. Это, например, эмоциональный интеллект, креативность, стрессоустойчивость, умение слушать и работать с информацией, владение искусством делового общения и самоорганизации.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Проведение лекций от топ-менеджеров Сбера — это уже добрая традиция. Каждый год мы собираем всё большую аудиторию слушателей среди тюменских студентов. На лекции мы заострили внимание на развитии мягких навыков, от которых зависит карьерный успех и производительность труда. Эмоциональный интеллект — один из этих навыков. Его можно и нужно развивать, так как, например, все свои профессиональные достижения легко перечеркнуть молниеносной бурей эмоций. Этот навык работодатели всё чаще включают в перечень качеств, которые они хотели бы видеть у своих сотрудников, наряду с гибкостью мышления, клиентоориентированностью, умением анализировать и принимать решения, креативностью и критическим мышлением. Для прокачки навыков в области эмоционального интеллекта я советую всем студентам пройти бесплатный курс "Как развивать эмоциональный интеллект" на образовательной платформе Edutoria от Сбера".

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