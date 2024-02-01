Жительницу Тобольска с ожогами 80 % тела спасли врачи региона

Жительницу Тобольска, получившую в пожаре ожоги 80 % тела, спасли врачи региона. Женщина пострадала в доме, где произошло возгорание из-за газа. Инцидент случился в октябре 2023 года, более 100 дней потребовались специалистам, чтобы восстановить пострадавшую, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Ожоги, которые она получила считаются сверхкритическими и приводят к смерти. В таких случаях важно соблюсти правило "золотого часа". Медики областной больницы №3 Тобольска сработали слажено, четко и быстро. Через несколько минут женщину доставили в реанимацию. Все процедуры согласовывали с тюменскими специалистами.

Затем сотрудники Центра медицины катастроф эвакуировали пострадавшую в Тюмень. Уже через 12 часов она находилась в палате интенсивной терапии ожогового отделения ОКБ №1.

"В течение трех недель пациентка получала комплексное лечение, прошла несколько этапов удаления нежизнеспособных тканей. Площадь ран постепенно сократилась до 15 процентов. Далее требовалось закрытие кожного дефекта лоскутом собственной кожи. Эту операцию мы выполнили в штатном режиме, без осложнений", - прокомментировал хирург-комбустиолог, заведующий ожоговым отделением ОКБ №1 Александр Поляков.

Через месяц пациентку перевели в общую палату, где еще 100 дней она проходила лечение. 12 февраля ее выписали. Она будет проходить реабилитацию по месту жительства и находиться на диспансерном наблюдении в ОКБ №1.