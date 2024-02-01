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Более 91 тыс. единицами оружия владеют жители Тюменской области

Общество, 20:25 12 февраля 2024

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Более 91 тыс. единиц оружия находится в личном пользовании 47 тыс. жителей Тюменской области. В ходе проверок в 2023 г. выявлено более 1,3 тыс. административных правонарушений в сфере оборота оружия.

За нарушения из гражданского оборота около 1,8 тыс. единиц оружия. Еще 611 тюменцы сдали добровольно. Такие данные привело управление Росгвардии по Тюменской области 12 февраля. В этот день исполнилось 55 лет ведомственным подразделениям государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы.

Организованы они были в 1969 г. "Именно в этот день приказом МВД СССР в Управлении административной службы милиции был создан четвертый отдел, на который возлагались функции по осуществлению разрешительной работы. В апреле 2016 года в России создана Федеральная служба войск национальной гвардии. Одной из задач стал федеральный государственный контроль за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия, частной охранной деятельности", - уточнили в ведомстве.

В функции также входит надзор обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов ТЭК, деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.

Так, по данным на 2024 г., в регионе действуют более 170 частных охранных организаций, под надзором которых свыше 13 тыс. объектов.

Отделом госконтроля терруправления Росгвардии осуществляется надзор за обеспечением безопасности более 160 объектов топливно-энергетического комплекса. Ежегодно специалистами проводятся плановые и внеплановые проверки объектов ТЭК. В 2023 г. в ходе 66 плановых проверок специалисты выявили нарушения обязательных требований. Также они выдали 40 предписаний об устранении не выполненных требований. Фактов незаконного вмешательства в деятельность объектов ТЭК не допущено.

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# Росгвардия по Тюменской области

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