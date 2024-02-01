Водопроводы - спутники теплосетей - заменят в Тюменском районе

| Фото: пресс-служба ООО «Тюмень Водоканал» | Фото: пресс-служба ООО «Тюмень Водоканал»

Плановую работу по замене коммуникаций холодного водоснабжения, проложенного рядом с теплосетями, продолжает Тюменский водоканал. Так, трубы-спутники заменены в поселке Новотарманский и селе Успенка. В 2024 году работа ведется в поселке Боровский, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".

По словам начальника цеха по эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района "Росводоканал Тюмень" Андрея Мартюченко, водопроводы, проложенные рядом с теплосетями, не способствуют качеству предоставления услуг. По словам жителей, из холодного крана бежит теплая, а иногда и горячая вода. А в случае отключения горячей воды холодная вода перемерзает.

"Начав работу в населенных пунктах Тюменского района, мы поставили перед собой задачу заменить все трубы, проложенные "спутником" с сетями теплоснабжения", - пояснил он.

Больше всего таких сетей было в поселке Боровский. 1200 метров водопроводов уже переложено, 380 метров введено в эксплуатацию в этом году. Работы будут продолжены и до конца 2024 года все водопроводы - спутники теплосетей будут заменены.

Новые сети из современных полимерных материалов прокладывают на нормативной глубине и в стороне от других коммуникаций, что значительно повышает качество транспортировки воды.