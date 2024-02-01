В Сладковском районе фермерам предлагают включиться в развитие мясного овцеводства

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Присоединиться к развитию овцеводства предлагают фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств Сладковского района. Кооператив "Таволжан" готов передать для разведения коллегам племенных баранов породы дорпер. Об этом рассказал глава района Александр Иванов в своем Telegram-канале.

"В нашем районе стартовал проект по развитию мясного овцеводства в личных подсобных хозяйствах. Проведена встреча с селянами, желающими разводить овец мясной породы. Им предложено заниматься улучшением породы местных овец баранами-производителями породы дорпер", - уточнил глава.

Производителей готовы передать по заявлению владельца ЛПХ. Нужна также рекомендация главы сельского поселения и справка об эпизоотическом благополучии личного подсобного хозяйства от ГАУ ТО "Казанский ветцентр Сладковский отдел". После этого специалисты кооператива проведут аудит личного подсобного хозяйства и примут окончательное решение.

"Уверен, мясное овцеводство имеет хорошую перспективу и на протяжении нескольких лет станет серьёзным источником дохода для хозяйств района", - убежден Александр Иванов.

Отметим, что для развития овец мясного направления кооператив "Таволжан" приобрел более 2 тыс. дорперов.