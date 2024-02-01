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В Тюменской области заболеваемость клещевым энцефалитом снизилась на 56 % за год

Общество, 12:58 13 февраля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 56 % снизилась заболеваемость клещевым энцефалитом в Тюменской области за 2023 год. Такая же тенденция наблюдалась по присасыванию клещей: за прошедший год количество пострадавших снизилось на 66 %.

Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Елена Мыцик на расширенном заседании коллегии управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Кроме того, по ее словам, удалось добиться снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и гриппом. В том числе и благодаря охвату вакцинацией более 60 % населения Тюменской области.

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# клещи , Роспотребнадзор

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