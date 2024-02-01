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Пять фактов браконьерства зафиксировали в Тюменской области за неделю

Происшествия, 13:53 13 февраля 2024

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Пять фактов браконьерства зафиксировали в Тюменской области за неделю. В Ярковском районе охотинспекторы выявили незаконную добычу двух сибирских косуль. Их отстрелили на территории охотхозяйства, сообщает Госохотдепартамент.

В Омутинском и Бердюжском районах задержаны охотники, которые перевозили дичь без отметки о добыче в разрешении и без заполненного отрывного талона.

Также зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного. В Ишимском районе водитель сбил косулю.

Всего за неделю сотрудники Госохотдепартамента провели 106 выездов в охотничьи угодья и 33 выездных обследований особо охраняемых природных территорий.

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# браконьеры , Госохотдепартамент , косуля , охотники

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