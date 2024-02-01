В Тюменскую область стали чаще приезжать туристы из Китая, ОАЭ, Японии и Саудовской Аравии

| Фото: Дианы Павленко (МегаФон) | Фото: Дианы Павленко (МегаФон)

Число приезжающих в Тюменскую область туристов из восточных стран существенно выросло в 2024 году. Больше всего путешественников прибыло из Китая. В январе гостей из Поднебесной в регионе побывало в 2,6 раза больше, чем в 2023 году. Кроме того, Тюмень стали чаще посещать жители ОАЭ, Японии и Саудовской Аравии, свидетельствует исследование МегаФона.

По статистике оператора, наибольшей популярностью у гостей из Китая пользуются Москва и Санкт-Петербург. На эти города с учетом их областей приходится более 57 % всех поездок китайцев. Помимо приграничных регионов (Приморский край, Амурская область, Забайкальский край), в список самых популярных направлений входят Мурманская, Иркутская и Тверская области. В топ-10 также вошел богатый на исторические и культурные достопримечательности Татарстан.

Во время путешествия по России туристы из Китая тратят больше всего интернет-трафика на приложение WeChat, которое объединяет в себе функции мессенджера, мобильного банка и социальной сети. На него приходится каждый четвертый потраченный китайцами гигабайт.

На втором месте — самый распространенный в Китае мессенджер QQ (около 5 % всего трафика), а замыкает тройку популярных приложений поисковик Baidu.com. Кроме того, в российском роуминге китайские туристы активно смотрят видео в TikTok и посещают интернет-магазин Taobao.

Интерес к России растет и среди путешественников из других восточных стран. Турпоток из ОАЭ по объему уступает только китайскому среди азиатских государств и превосходит его по динамике — в сравнении с январем 2023 года число туристов из Объединенных Арабских Эмиратов выросло в 2,8 раза.

На третьем месте — туристы из Японии (рост на 31 %). Также российские города пользуются большой популярностью у вьетнамцев (рост на 85 % год к году) и иранцев, которых в январе 2024 года приехало на 75 % больше, чем в прошлом.