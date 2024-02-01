Автографы Менделеева хранятся в Музее уникальных книг и редких изданий в Тобольске

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Два автографа Дмитрия Менделеева — дарственные надписи — хранятся в фондах Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Увидеть их могут посетители Музея уникальных книг и редких изданий, открытого на территории Тобольского тюремного замка.

"Память о нашем знаменитом земляке давно хранится в Тобольске. В городе есть много мест, связанных с его именем, но, к сожалению, мало артефактов. Наша библиотека имеет два уникальных автографа Дмитрия Ивановича Менделеева. Это подлинные вещи, которые представлены здесь в единичных памятниках. Автографы можно видеть в витрине", — рассказала заведующая научной библиотеки Музея уникальных книг и редких изданий Елена Боркова.

Первая дарственная надпись создателя Периодической системы химических элементов находится на книге "Основы фабрично-заводской промышленности". Это издание Дмитрий Менделеев подарил купцу Александру Сыромятникову, который сопровождал ученого в поездке на его малую родину в Верхние Аремзяны в 1899 году.

Второе издание с автографом, представленное в библиотеке, — "Толковый тариф, или Исследование о развитии промышленности России в связи с ее общим таможенным тарифом 1891 года". "Менделеев был вынужден издать собственную книгу, так как, по его мнению, не все материалы Тарифной комиссии были опубликованы. Он выпустил издание на собственные деньги. Сигнальный экземпляр подарил члену государственного совета", — дополнила Елена Боркова.

Также в зале, надев перчатки, можно полистать главу с фотографиями самого Дмитрия Менделеева, сделанными во время исследования уральской промышленности в конце XIX века. Издание "Уральская железная промышленность в 1899 году" хранится не только в Музее уникальных и редких изданий, но хранят его бережно. В этой же книге есть фотоработы семьи местных фотографов Уссаковских.

В фонде есть и последние крупные издания ученого "К познанию России", "Заветные мысли" и "Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона", к написанию статей для которого был приглашен Менделеев.

Отметим, издания, связанные с великим ученым, презентовали участникам фестиваля "Менделеевские дни" в Тобольске 8 февраля, в день рождения химика. В город съехались представители СМИ, научные сотрудники из разных городов, кураторы Сибирского фестиваля историй. День рождения Дмитрия Менделеева стал первым событием тобольского Фестиваля сибирских историй в 2024 году. Его организовали в рамках международной программы "Книги в городе" при поддержке компании СИБУР и администрации города. Глава Тобольска Максим Афанасьев пообещал, что это "Менделеевские дни" станут ежегодными. События, посвященные личности химика, будут проводить на протяжении всего года: 2024 год в городе объявлен Годом Менделеева.

Музей уникальных книг и редких изданий Тобольского музея-заповедника находится в отреставрированном здании архитектурного памятника середины XIX века – "Больничного корпуса" Тобольского тюремного замка. Интерьер воссоздан по фотографиям и представляет собой реконструкцию внутреннего вида Губернской библиотеки конца XIX — начала XX вв. и экспозицию "Кабинет А.С. Суханова".

"У нас 63 тысячи экземпляров редкого и уникального фонда. Самое ранее издание датируется 1637 годом", — заключила Елена Боркова.

Для заказа экскурсий необходима предварительная запись по телефону: +7 (3456) 26-57-27. Режим работы объекта: со вторника по воскресенье — с 10 до 18 часов. Понедельник — выходной день. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова