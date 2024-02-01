Значки из переработанного пластика с животными и птицами выпускают на СИБУРе

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Значки из переработанного пластика с изображением диких животных и птиц делают на "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске. На сувенирах — рыси, барсуки, чибисы и другие представители фауны.

"Выпуск таких сувениров мы запустили два года назад. Хотели поговорить с детьми о переработке с помощью них. Выпуск значков из переработанного пластика запускали, когда не было многих институций, которые бы сопровождали цепочку этого производства. Получилось так, что мы собирали крышечки через акции социальной активности. Затем дробили их в детском технопарке "Кванториум", плавили в единые пластины в нашей собственной лаборатории. Вырезали фигуры из пластин представители рекламного агентства, они уже предоставляли нам готовую продукцию", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов предприятия Елена Бельская.

Изображения зверей и птиц появились на значках неспроста. На территории "ЗапСибНефтехим" расположены четыре резервуара для хранения пожарной и технической воды, на которые нанесены соответствующие рисунки. Ранее в рамках экологического проекта "Добрые соседи СИБУРа" на конструкции с помощью баллончиков аэрозольной краски нанесли более 90 изображений представителей флоры и фауны Тюменской области. На значках из переработанного пластика как раз размещены популярные образы. Елена Бельская заключила, что это инструмент диалога как о СИБУРе, так и о ценностях, которые разделяет предприятие.

В продаже таких сувениров нет, получают их гости “ЗапСибНефтехима”, когда посещают предприятие в рамках экскурсий.

Отметим, 7 февраля на территории СИБУРа побывали участники фестиваля "Менделеевские дни". В Тобольск съехались представители СМИ, ученые из разных городов, кураторы Сибирского фестиваля историй. Тематическая экскурсия на предприятие показала, как наследие великого ученого Дмитрия Менделеева продолжает развиваться на нашем высокотехнологичном производстве. Химик считал, что будущее за синергией промышленности и науки, ратовал за рациональное использование природных ресурсов, безотходное производство, внедрение и использование отечественных и научных разработок. Все эти идеи развивает СИБУР.

"Менделеевские дни" стали первым событием тобольского Фестиваля сибирских историй в 2024 году. Оно организовано в рамках международной программы "Книги в городе" при поддержке компании СИБУР и администрации города. “Менделеевские дни” посвящены 190-летию ученого и 300-летию Российской академии наук.

Инна Пахомова