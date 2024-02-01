Картину тюменского профессора представили на выставке в Москве

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Картину "Красные кони. Белое поле" профессора кафедры архитектуры и градостроительства ТИУ Владимира Колова представлена на Всероссийской художественной выставке "Россия"в Москве. Всего более 500 авторов от Камчатки до Калининграда направили на нее свои работы, в том числе три - преподавателей института архитектуры и дизайна ТИУ.

"Это работа из цикла воспоминаний, посвященных бабушке. В детстве я часто приезжал в деревню и слушал ее рассказы о родственниках и знакомых, ушедших на войну. С электричеством были проблемы, поэтому вечера мы проводили с керосиновой лампой и в полутьме. В окнах соседей тоже горел тусклый свет, а я, видя это, представлял яркие образы, что остались в памяти навсегда, – рассказал Владимир Колов.

По информации отдела медиа и внешних коммуникаций вуза, Владимир Колов является заслуженным художником Российской Федерации, трехкратным обладателем золотой медали Межрегиональной выставки "Большой Урал", членом Союза художников России, участником более 150 экспозиций различного уровня, лауреатом всероссийских и международных выставок.

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Доцент кафедры дизайна архитектурной среды Людмила Козлова представила композицию "Тюменские дымники", состоящую из трех керамических скульптур, выполненных из шамота, оксида и глазури. Работа была создана под впечатлением от прогулки по улицам города пять лет назад.

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Также на выставке есть работа доцента кафедры дизайна архитектурной среды Ольги Неживенко - "Горы научили". Композиция состоит из пяти керамических скульптур и была создана под впечатлением от поездки в Алтайский край.

Выставка "Россия" будет работать в Москве по 25 февраля 2024 года на трех площадках Союза художников России: западное крыло Новой Третьяковки (Крымский Вал, 10); выставочный зал МОСХ России с 8 по 21 февраля (ул. Беговая, 7); галерея Союза художников России (ул. Покровка, 37).

Вход свободный.