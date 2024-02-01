О преимуществах трудоустройства в Тюменской области расскажут на выставке "Россия"

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Кадровую политику для современного рынка труда обсудят на выставке "Россия" на ВДНХ 16 февраля. Участие в тематическом дне примет делегация Тюменской области во главе с директором департамента труда и занятости населения региона Александром Сидоровым.

На стенде по вопросам трудоустройства будут консультировать специалисты кадрового центра "Работа России". Там же можно будет узнать о возможностях и преимуществах рынка труда Тюменской области. В работе стенда примут участие ведущие работодатели региона — ООО "РН-Уватнефтегаз", АО "Ютэйр-Инжиниринг", АО "ГМС Нефтемаш", пишет инфоцентр правительства Тюменской области.

Для школьников проведут деловую игру "Мое будущее", интеллектуальные соревнования "Навыки будущего" и другие мероприятия. Для посетителей более старшего возраста — креативную деловую игру "Стартап-конструктор".