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О преимуществах трудоустройства в Тюменской области расскажут на выставке "Россия"

Общество, 18:44 13 февраля 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Кадровую политику для современного рынка труда обсудят на выставке "Россия" на ВДНХ 16 февраля. Участие в тематическом дне примет делегация Тюменской области во главе с директором департамента труда и занятости населения региона Александром Сидоровым.

На стенде по вопросам трудоустройства будут консультировать специалисты кадрового центра "Работа России". Там же можно будет узнать о возможностях и преимуществах рынка труда Тюменской области. В работе стенда примут участие ведущие работодатели региона — ООО "РН-Уватнефтегаз", АО "Ютэйр-Инжиниринг", АО "ГМС Нефтемаш", пишет инфоцентр правительства Тюменской области.

Для школьников проведут деловую игру "Мое будущее", интеллектуальные соревнования "Навыки будущего" и другие мероприятия. Для посетителей более старшего возраста — креативную деловую игру "Стартап-конструктор".

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# ВДНХ , трудоустройство

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