Роспотребнадзор остановил продажу некоторых партий минералки "Джермук"

Роспотребнадзор приостанавливает продажу отдельных партий минеральной воды торговой марки "Джермук", чтобы проверить ее на безопасность. Это связано с информацией о получении ожогов пищевода после употребления минералки упомянутой марки.

"Роспотребнадзором приостанавливается реализация отдельных партий воды этой марки, расфасованных в стеклянную тару объемом 0,5 л и ввезенных на территорию РФ в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года с датой производства 28 декабря 2023 года", — сообщает ведомство.

Граждан призывают соблюдать правила при покупке товаров: не приобретать продукцию в несанкционированных местах торговли, проверять наличие кодов маркировки с помощью специализированного мобильного приложения. При обнаружении отклонений от требований необходимо направлять жалобы через приложение.