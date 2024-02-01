Мошенники под видом сотрудников МФЦ и сотовой компании выманили деньги у ялуторовчанина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жертвой телефонных мошенников стал житель Ялуторовска. Подозреваемых устанавливает полиция.

Как сообщил мужчина следователю, вначале ему поступил звонок якобы от оператора сотовой компании. Ему предложили продлить договор на оказание услуг сотовой связи. В ходе разговора ялуторовчанин назвал мошеннику секретный код, после чего его личный кабинет на портале госуслуг оказался взломан.

Следом мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником МФЦ. Звонивший сообщил, что мошенники на госуслугах от его имени подали заявки на оформление кредитов в нескольких банках. Ялуторовчанин последовал всем инструкциям мошенников: отменил ряд заявок на оформление займов, отправился в банки взять кредиты, которые якобы уже находились на рассмотрении, и перевел их на "безопасный счет одного из проверенных банков". К разговору по мессенджеру с потерпевшим подключался мнимый сотрудник правоохранительных органов, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".