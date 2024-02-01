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Тюменские врачи прошли стажировку в НИИ им. Склифосовского

Общество, 12:03 14 февраля 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Девять специалистов ОКБ № 1 Тюмени прошли стажировку в научно-исследовательском институте имени Склифосовского. Тюменские врачи познакомились с инновационными методами лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Заведующий кардиохирургическим отделением №1 ОКБ №1 Никита Стогний рассказал, что особо интересно было узнать о новых методиках защиты миокарда, пообщаться с анестезиологами и перфузиологами.

"Рентенэндоваскулярных хирургов интересовало транскатетерное протезирование аортального клапана или новый метод реваскуляризации нижних конечностей. Также нам наглядно продемонстрировали, как комплексно у них функционирует кардиослужба. Они принимают решения здесь и сейчас. Работают, согласно новым вызовам" - отметил он.

Стажировка врачей ОКБ №1 в НИИ Склифосовского стала ценным опытом и источником новых знаний, которые они смогут применить в своей повседневной практике.

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# врачи , стажировка

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