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200 пловцов соберет в Тюмени региональный чемпионат

Спорт, 12:36 14 февраля 2024

Федерация плавания Тюменской области | Фото: Федерация плавания Тюменской области

За путевки на чемпионат Уральского Федерального округа поборются около 200 тюменских пловцов на региональном чемпионате с 15 по 17 февраля. Соревнования пройдут в спорткомплексе "Зодчий", начало в 14 часов.

Участие в турнире примут спортсмены из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Увата. Допускаются пловцы старше 18 лет, а также ребята не ниже второго спортивного разряда.

Лучших определят только в личном зачете. Участники должны будут показать свои навыки в бассейне на 50 м по всем видам программы по плаванию, сообщает департамент спорта Тюменской области.

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