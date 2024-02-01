200 пловцов соберет в Тюмени региональный чемпионат

| Фото: Федерация плавания Тюменской области | Фото: Федерация плавания Тюменской области

За путевки на чемпионат Уральского Федерального округа поборются около 200 тюменских пловцов на региональном чемпионате с 15 по 17 февраля. Соревнования пройдут в спорткомплексе "Зодчий", начало в 14 часов.

Участие в турнире примут спортсмены из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Увата. Допускаются пловцы старше 18 лет, а также ребята не ниже второго спортивного разряда.

Лучших определят только в личном зачете. Участники должны будут показать свои навыки в бассейне на 50 м по всем видам программы по плаванию, сообщает департамент спорта Тюменской области.