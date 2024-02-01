Около 100 юных тюменцев проходят реабилитацию в центре липидологии ТМУ

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Персонифицированную реабилитацию в Центре липидологии Тюменского медуниверситета проходят около 100 детей в возрасте 10 лет. Ранее по итогам масштабного исследования у них выявили завышенный показатель по результатам анализа крови на холестерин. Это, в свою очередь, является предпосылкой развития раннего атеросклероза, сообщает пресс-служба вуза.

В детском Центре липидологии ТМУ ребята проходят диспансеризацию и реабилитацию для нормализации показателей липидного обмена. Их осматривает детский кардиолог, эндокринолог и гастроэнтеролог, проводится анализ режима питания, двигательной активности и образа жизни. На основе данных разрабатывается персональный план реабилитации, в котором указаны и степень факторов риска, и рекомендации по питанию, приему витаминов и микроэлементов. При необходимости рекомендуют генетическое обследование.

Прежде всего, специалисты помогают установить причину, которая вызвала гиперхолестеринемию. Это могут быть особенности диеты, избыток массы тела, патология щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта.

"Мы исключаем наличие каких-либо метаболических расстройств, эндокринных заболеваний, комплексно оцениваем антропометрические показатели с расчетом коэффициентов физического развития по современным программным калькуляторам, уровень физической активности и время обездвиженного состояния. Затем формируем рекомендации по питанию, физической активности, режиму дня, рассказываем о доступных инструментах самоконтроля", – пояснила врач детский эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии и неонатологии Анна Шайтарова.

У каждого ребенка с высоким холестерином оценивается также состояние сердечно-сосудистой системы. Врачи убеждены, что профилактика на этом этапе будет продуктивной.

Практику ранней диагностики и профилактики дислипидемии у детей – важнейшего фактора риска раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний – планируется расширить за счет системы обязательного медицинского страхования, чтобы контроль показателей и консультацию специалистов мог получить каждый ребенок с высоким уровнем холестерина.