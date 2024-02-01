Авторы народной энциклопедии “Ермак” работают над дополненным изданием книги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Презентация народной энциклопедии “Ермак” состоялась в Тюменском государственном институте культуры 14 февраля. Авторы уже работают над созданием второго дополненного издания.

О создании народной энциклопедии рассказал член Общественной палаты Тюменской области, советник верховного атамана Союза казаков России, научный руководитель, соредактор и соавтор энциклопедии Геннадий Зайцев.

“Создание народной энциклопедии “Ермак” является ответом, противовесом вызовам, той лжи о казачьем атамане, которая гуляет с XVIII века. Меня спрашивают, почему книга названа народной энциклопедией? Во-первых, мы со вторым редактором Валерием Степанченко отказались от бюджетного финансирования. Как наши предки создавали на народные деньги храмы, так и мы решили создать энциклопедию. В ее составлении принимали участие 79 авторов, восемь докторов и 15 кандидатов наук, 42 благотворителя”, – поделился Геннадий Зайцев.

Издание состоит из трех больших разделов: “Атаман Ермак и его эпоха”, “Атаман Ермак в народной памяти России”, “Казачество Урало-Сибирского региона от Ермака до наших дней”. Каждый из них включает определенное число лемм – энциклопедическая статья, несущая сжатую информацию о событии или человеку.

“В первом разделе показали все историческое поле, пространство, в котором шел Ермак в Сибирь. Здесь речь идет о народах, населявших земли, одежде и вооружении казаков. Второй раздел – самый важный. Это “Атаман Ермак в народной памяти России”. Здесь более 200 лемм. В этом разделе можно прочитать об использовании имени Ермака в географических названиях, воинских подразделениях. В третьем разделе – дореволюционные исследователи казачества, ученые советского периода и современности. Также здесь отражена информация о тех, кто стоял у истоков возрождения казачества в 90-х годах”, – рассказал научный руководитель, соредактор и соавтор энциклопедии.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сигнальный экземпляр книги вышел в мае 2023 года. Основной тираж отпечатали в октябре. Издание уже отметили наградами. Так, на форуме “Казачество – сквозь века” народная энциклопедия получила диплом лауреата первой степени. По итогам конкурса “Книга года” авторам вручили диплом лауреата второй степени за лучшую документальную книгу. Народные энциклопедии “Ермак” переданы в библиотеки Тюменской области, ХМАО - Югры, ЯНАО, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Оставшиеся экземпляры передадут в институты.

Работа над вторым изданием энциклопедии уже идет. В него, в частности, войдет информация про тюменское подразделение “Ермак”, бойцы которого выполняют задачи в зоне специальной военной операции.

“Первую книгу я передал замполиту, подписал ее, оставил добрые слова воинам подразделения”, – добавил Геннадий Зайцев.

Отметим, презентация народной энциклопедии “Ермак” прошла в ТГИК в рамках культурно-просветительского проекта “Культурные коды Тюменской области”. Декан факультета социально-культурных технологий, доктор социологических наук, доцент ВАК Евгений Акулич сказал, что такие встречи проводятся один раз в месяц. Ранее в стенах института студенты встречались с председателем общественного фонда "Возрождение Тобольска" Аркадием Елфимовым, писателями Сергеем Козловым и Анатолием Омельчуком и другими спикерами.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова