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В Тюменской области проживают более 1 млн 616 тысяч человек

Общество, 17:23 14 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 млн 616 тыс. человек проживают в Тюменской области. Это на 8,1 тыс. человек больше, чем годом ранее. Такие данные на 1 января 2024 года привел департамент экономики.

По информации Росстата, естественный прирост за январь-ноябрь 2023 года в Тюменской области составил 1 тыс. 217 человек. А по показателю естественного прироста на 1 тыс. среди субъектов России Тюменская область занимает 12 место и третье по Уральскому федеральному округу.

Показатель Тюменской области – плюс 0,9 промилле, УФО – минус 1,9, Российская Федерация – минус 3,3.

Также за период с января по ноябрь 2023 года миграционный прирост в регионе составил 5 тыс. 521 человек . Это 10 место среди субъектов РФ и второе по УФО.

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# демография , миграция , рождаемость

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