Тюменские школьники оценили сублимированную клубнику от завода "Грин лайф"

Грин лайф Грин лайф

Сублимированную клубнику попробовали на обед учащиеся школ № 70 и 92 Тюмени. Вскоре в продуктовой линейке школьников появятся сублиматы яблока, моркови и мороженое.

"И хотя в первый момент может показаться, что 7 грамм - это слишком мало, на самом деле это целых 70 грамм весомой, свежей клубники. Таким образом школьники могут не только насладиться неповторимым вкусом клубники, но и получить целый комплекс полезных веществ, которые так необходимы для поддержания здоровья в холодное время года", - рассказали на заводе "Грин лайф".

Витамины и минералы, содержащиеся в клубнике, помогут укрепить иммунитет, подарить энергию и поддержать организм в отличной форме. Сублимированные ягоды сохраняют 95% витаминов, минералов, текстуры, цвета, аромата и вкуса.