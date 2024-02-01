Более 51 тыс. тонн минеральных удобрений закупили аграрии Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Свыше 140 тысяч тонн минеральных удобрений планируют внести на поля тюменские аграрии в 2024 году. Накопление ресурсов ведется с июня 2023 года. На сегодня под урожай приобрели уже свыше 51 тыс. тонн в физическом весе. Еще 4 тыс. тонн имеются дополнительно на складах поставщиков минеральных удобрений, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Специалисты отмечают, что удобрения обеспечивают растения питательными веществами и микроэлементами. Так, азот участвует в образовании хлорофилла, за счет чего наращивается зеленая масса растения. Фосфор положительно влияет на клеточное деление, отвечает за фотосинтез, стимулирует рост корневой системы, процесс цветения и созревания плодов. А калий отвечает за упорядочивание водного обмена и метаболизма.

Чтобы расти и развиваться, растениям необходимо 20 видов микроэлементов. Углерод, кислород и водород они берут из воздуха, а остальные 17, в том числе азот, фосфор и калий, поглощают из водной плёночки, обволакивающей частицы влажной почвы. На полях различных пищевых культур вместе с урожаем ежегодно забираются элементы питания. Их необходимо им возвращать, иначе почва становится менее плодородной.