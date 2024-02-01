В Тобольске стартовала подготовка к фестивалю "Абалакское поле 2024"

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Семейный абонемент на фестиваль "Абалакское поле 2024" предложил сделать глава Тобольска Максим Афанасьев в честь Года семьи. Он даст хорошую скидку на посещение всех дней мероприятия - 12, 13 и 14 июля.

"Уже началась продажа билетов на Абалакское поле 2024. 14 февраля на встрече решили ряд организационных вопросов. В прошлом году получили запрос на аренду палаток, поэтому в этом попробуем такую услугу предоставить. Обсудили организацию сбора и вывоза мусора. Посчитали сколько нужно контейнеров, уже обсудили с перевозчиком усиление по вывозу на эти дни", - рассказал Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

Также обсуждается вопрос с парковкой. Всего планируется организовать 200 машиномест в шаговой доступности от туркомплекса. Подходящие для этого площадки имеются.

В 2023 году участниками трехдневного мероприятия стали 20 клубов реконструкторов, четыре музыкальные фолк-группы. Фестиваль посетили 10 тыс. 500 зрителей. Было организовано 10 мастер-классов, работали 73 торговые точки.

"План на 2024 год – увеличить все эти цифры на 50 %. Кстати, заявки на участие в фестивале от предпринимателей, организаторы уже принимают", - добавил глава Тобольска.