Тюменские студенты-медики рассказали, как активно провести время на свежем воздухе

| Фото: www.tyumsmu.ru/ | Фото: www.tyumsmu.ru/

Физкультурно-оздоровительный досуг "Снежные забавы" для студентов четвертого и пятого курсов лечебного факультета Тюменского медуниверситета провела старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта Гульшет Байгиреева. Эстафеты и конкурсы пригодятся и горожанам, уверены в вузе.

Конкурс "Кто дальше?" – катание на тюбингах с горки. Чья дистанция получилась самой длинной, тот и победил. В эстафете "Цепочка" – бег по сугробам, взявшись за руки всей командой. Задача –обогнать соперников.

В конкурсе "День и ночь" команды состязаются за возможность максимально быстро лопнуть шарики, привязанные к ноге противника. "На охоте" - каждый участник команды ложкой набирал в корзинку снег для "чая". При этом перемещаться надо было в "снегоступах" из пластиковых бутылок.