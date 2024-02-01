  • 15 февраля 202415.02.2024четверг
  • USD91,4316
    EUR97,8133
  • В Тюмени -20..-22 С 6 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменские студенты-медики рассказали, как активно провести время на свежем воздухе

Общество, 16:27 15 февраля 2024

www.tyumsmu.ru/ | Фото: www.tyumsmu.ru/

Физкультурно-оздоровительный досуг "Снежные забавы" для студентов четвертого и пятого курсов лечебного факультета Тюменского медуниверситета провела старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта Гульшет Байгиреева. Эстафеты и конкурсы пригодятся и горожанам, уверены в вузе.

Конкурс "Кто дальше?" – катание на тюбингах с горки. Чья дистанция получилась самой длинной, тот и победил. В эстафете "Цепочка" – бег по сугробам, взявшись за руки всей командой. Задача –обогнать соперников.

В конкурсе "День и ночь" команды состязаются за возможность максимально быстро лопнуть шарики, привязанные к ноге противника. "На охоте" - каждый участник команды ложкой набирал в корзинку снег для "чая". При этом перемещаться надо было в "снегоступах" из пластиковых бутылок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Тюменский медицинский университет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:45 15.02.2024Фельдшер тюменской поликлиники спас пожилую пациентку с диабетом
17:23 15.02.2024Двух породистых рысаков привезли на  завод "Орловский Фаворит" Ишимского района
17:12 15.02.2024Более двух тысяч новых контейнеров установил регоператор в Тюменской области за год
16:49 15.02.2024Волонтеры помогут тюменцам в голосовании за объекты благоустройства