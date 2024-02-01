Названы самые популярные автомобили в каршеринге Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль Nissan Qashqai стал лидером по популярности в каршеринге Тюменской области в 2023 году. Такие данные приводит сервис онлайн-проверки автомобилей "Автотека". Nissan Qashqai имеет долю в 21 % в общем списке. На втором месте - модель Renault Kaptur, ее доля - 20 %. Тройку лидеров замыкает Kia Rio X-Line с долей в 15 %.

Топ автомобилей в такси Тюменской области в 2023 году, по данным Автотеки, первые пять строк рейтинга представлены моделями Hyundai Solaris, Renault Logan, Kia Rio, Volkswagen Polo и ВАЗ (LADA) Granta. При этом автомобили из Южной Кореи, Германии и Франции чаще всего использовались как в такси, так и в каршеринге.