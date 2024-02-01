Волонтеры помогут тюменцам в голосовании за объекты благоустройства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проголосовать за объекты благоустройства жителям Тюменской области помогут волонтеры. Голосование будет проходить в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в марте 2024 года.

Жители Тюмени, Тобольска и Ишима определят дизайн-проекты семи пространств, которые до этого выбрали для благоустройства. Добровольцы будут работать на специальных информационных точках и на массовых мероприятиях.

Они расскажут о целях проекта и предложат оставить свой голос за понравившийся дизайн-проект. Стать волонтером может любой житель региона от 14 лет. Регистрация — на сайте ДОБРО.РФ.