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Двух породистых рысаков привезли на  завод "Орловский Фаворит" Ишимского района

Общество, 17:23 15 февраля 2024

конезавод "Орловский Фаворит" | Фото: конезавод "Орловский Фаворит"

Двух породистых рысаков привезли на ишимский завод "Орловский Фаворит". Оба экземпляра по оценке экспертов – сильные представители породы, они пополнили производящий состав предприятия, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Оливер - серый жеребец от Вымпела и Оризоны, 2012 года рождения. Всероссийский рекордист среди орловских жеребцов старшего возраста на дистанцию 2 тыс. 400 м - 3.04,8 (Раменское, 2018). Линия Воина.

Прелат - серый жеребец от Мобильного и Премии, 2018 года рождения. Новые питомцы планируются к использованию в случной кампании 2024 г.

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# конезавод , Орловский фаворит

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