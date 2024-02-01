Двух породистых рысаков привезли на завод "Орловский Фаворит" Ишимского района

| Фото: конезавод "Орловский Фаворит" | Фото: конезавод "Орловский Фаворит"

Двух породистых рысаков привезли на ишимский завод "Орловский Фаворит". Оба экземпляра по оценке экспертов – сильные представители породы, они пополнили производящий состав предприятия, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

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