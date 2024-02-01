Тюменские журналисты сняли фильм про бойцов батальона "Ермак"
Общество, 12:57 16 февраля 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Документальный фильм про быт и добрые дела бойцов именного батальона "Ермак" создали в Тюмени. Подготовили видео сотрудники редакции издания "Тюменская область сегодня".
В основе фильма - кадры из жизни тюменских военнослужащих, как своими руками они восстанавливают могилы солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, помогают жителям освобожденных территорий.
Полная версия размещена на сервисе RuTube. Фильм впервые покажут тюменским школьникам 15 февраля.