Юные жители Ишима сыграют в мини-футбол

| Фото: Федерация футбола города Ишима | Фото: Федерация футбола города Ишима

Открытый турнир по мини-футболу среди юношей от 15 лет пройдет в Ишиме в выходные, 17 и 18 февраля. Игры в оба дня начнутся в 13 часов в спортивном комплексе "Локомотив" (ул. Свердлова, 112), сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участие в турнире примут спортсмены из Ишима и близлежащих муниципалитетов. Юноши поборются за награды - кубки, медали и призы. Также по итогам состязаний определят лучших игроков.

"Наш открытый турнир, посвященный празднику мужества, проводится уже более 10 лет. Большинство участников – это местные ребята, но не обходится и без гостей. Будем рады видеть новые лица", - поделился председатель федерации футбола Ишима Василий Мижуев.