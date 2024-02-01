Из Тюмени открыли прямые рейсы в Египет

| Фото: аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

Прямые рейсы Тюмень – Шарм-эль-Шейх будет выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии". Полетная программа перевозчика из тюменского аэропорта Рощино на египетский курорт стартует с 1 марта 2024, сообщает пресс-служба аэропорта.

Рейсы будут выполняться по следующему расписанию: вылет из Тюмени в 6 часов 10 минут, прибытие в Шарм-эль-Шейх — в 9 часов 50 минут. Указано местное время для каждого аэропорта.

Рейсы выполняются в рамках чартерной программы совместно с туроператорами.