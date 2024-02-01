Тюменцы могут получить бесплатный корм для птиц в сети магазинов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатный корм для птиц могут получить тюменцы в сети магазинов. Ежегодную акцию проводят компания "Брусника" и "Жизньмарт" в Екатеринбурге, Тюмени и Новосибирске. Организаторы подготовили 10 тыс. порций угощений для пернатых, их раздадут через 100 магазинов в городах-участниках.

"Во дворах "Брусники" мы строим скворечники, размещаем кормушки и высаживаем специально подобранные растения. Птицы — важная часть городского биоразнообразия. Правильно подобранный корм позволит им выжить в холода, а в теплый сезон жители будут просыпаться под птичье пение. Поэтому мы проводим эту акцию и приглашаем всех кормить птиц", - призвала руководитель отдела развития и стандартизации генплана и ландшафтной архитектуры Альбина Шигапова.

"Брусника" совместно с орнитологами разработала полезную альтернативу хлебу и сухарям, которыми обычно подкармливают пернатых. В составе корма — семена подсолнечника и тыквы, пшено, просо, овес и пшеница.

Адреса магазинов, в которых можно взять корм в Тюмени: 50 лет Октября, 57в, 50 лет Октября, 32, Газовиков, 34, Газовиков, 79, Джанбровского, 5, Дружбы, 73/1, Ленина, 57, Луначарского, 27, Максима Горького, 74, Малыгина, 49/1, Менделеева, 18 Мельникайте, 116/1, Мельникайте, 94, Николая Зелинского, 5 к1, Пожарных и Спасателей, 5, Прокопия Артамонова, 9, Республики, 175, Республики, 57, Пермякова, 1, Республики, 141, Рижская, 56, Сакко, 5, Советская, 55/1а, Чаркова, 87, Гнаровской, 12 к6/1, Фармана Салманова, 16, Валентины Трофимовой, 12, Харьковская, 76, Эрвье, 32/6, Чаркова, 87.