Ключевые события Тюменской области в сфере образования представят на выставке "Россия"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Насыщенную программу готовит Тюменская область на День образования, который пройдет на площадке выставки-форума "Россия" 18 февраля, сообщает информационный центр правительства региона.

На стенде Тюменской области представят лучшие проекты и интерактивные мастер-классы от образовательных организаций региона. Творческая молодежь и педагоги подготовили авторские образовательные игровые практики.

Здесь посетителям также расскажут о главных мероприятиях сферы образования региона в 2024 году — командном турнире юных математиков, общественно-профессиональном форуме "Призвание" и финале Всероссийского конкурса "Мастер года".

Студенты-медики проведут экспресс-диагностику с использованием цифрового фельдшерско-акушерского пункта. Тюменский образовательный канал поделится опытом создания единого медиапространства с участием школьных СМИ.