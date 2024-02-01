  • 16 февраля 202416.02.2024пятница
  • USD91,8237
    EUR98,4099
  • В Тюмени -20..-22 С 1 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Ключевые события Тюменской области в сфере образования представят на выставке "Россия"

Общество, 20:43 16 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Насыщенную программу готовит Тюменская область на День образования, который пройдет на площадке выставки-форума "Россия" 18 февраля, сообщает информационный центр правительства региона.

На стенде Тюменской области представят лучшие проекты и интерактивные мастер-классы от образовательных организаций региона. Творческая молодежь и педагоги подготовили авторские образовательные игровые практики.

Здесь посетителям также расскажут о главных мероприятиях сферы образования региона в 2024 году — командном турнире юных математиков, общественно-профессиональном форуме "Призвание" и финале Всероссийского конкурса "Мастер года".

Студенты-медики проведут экспресс-диагностику с использованием цифрового фельдшерско-акушерского пункта. Тюменский образовательный канал поделится опытом создания единого медиапространства с участием школьных СМИ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# выставка , образование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:48 16.02.2024В Тюмени продолжается контроль за незаконными свалками снега
21:29 16.02.2024Главной темой фестиваля "Ноль плюс" в Тюмени станет семья
21:27 16.02.2024Совещание по поддержке инвестпроектов в промышленности провел президент в ходе поездки в УФО
20:47 16.02.2024О Тюмени как о студенческом городе расскажут на ВДНХ