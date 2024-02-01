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Ян Талбацкий: Тюменская область – один из регионов-лидеров по благоприятной ситуации на рынке труда

Общество, 19:51 16 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область – один из регионов-лидеров по благоприятной ситуации на рынке труда. Об этом сказать заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий после посещения стенда Тюменской области на международной выставке "Россия" 16 февраля.

“В регионе – низкие показатели безработицы и налажена взаимосвязь с работодателями", – отметил он.

На выставке "Россия" ведущие предприятия Тюменской области ищут молодые кадры. На стенде региона сегодня работали представители ООО "РН-Уватнефтегаз", АО "Ютэйр-Инжиниринг", АО "ГМС Нефтемаш" и ООО РТ-МИС. Они рассказали о своих программах адаптации молодых специалистов.

Бронзовый призер чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021 в компетенции "Сетевое и системное администрирование", работник компании РТ-МИС Богдан Ивакин рассказал школьникам, как нашел свою "работу мечты".

"Тюмень – это город, в котором каждый может найти свое призвание. Никогда не останавливайтесь, идите за своей мечтой, как видите это не так уж и сложно”, – сказал он.

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# ВДНХ , выставка

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