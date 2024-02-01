О Тюмени как о студенческом городе расскажут на ВДНХ

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

О Тюмени как о студенческом городе расскажут посетителям международной выставки-форума "Россия" на тематическом дне "Наука и университеты" 17 февраля, сообщает информационный центр правительства региона.

В 10 часов стартует пленарная сессия о ключевых результатах и достижениях науки и высшего образования. Ожидается участие заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Тюменскую область будет представлять делегация вузов и научного сообщества региона во главе с заместителем губернатора Алексеем Райдером.

На стенде региона презентуют флагманские проекты – ЗапСибНОЦ, региональные мегагранты, межуниверситетский кампус, молодежные лаборатории. Все эти проекты реализуются благодаря инициативам президента страны и при поддержке губернатора Тюменской области.