  • 16 февраля 202416.02.2024пятница
  • USD91,8237
    EUR98,4099
  • В Тюмени -20..-22 С 1 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

О Тюмени как о студенческом городе расскажут на ВДНХ

Общество, 20:47 16 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

О Тюмени как о студенческом городе расскажут посетителям международной выставки-форума "Россия" на тематическом дне "Наука и университеты" 17 февраля, сообщает информационный центр правительства региона.

В 10 часов стартует пленарная сессия о ключевых результатах и достижениях науки и высшего образования. Ожидается участие заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Тюменскую область будет представлять делегация вузов и научного сообщества региона во главе с заместителем губернатора Алексеем Райдером.

На стенде региона презентуют флагманские проекты – ЗапСибНОЦ, региональные мегагранты, межуниверситетский кампус, молодежные лаборатории. Все эти проекты реализуются благодаря инициативам президента страны и при поддержке губернатора Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ВДНХ , выставка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:48 16.02.2024В Тюмени продолжается контроль за незаконными свалками снега
21:29 16.02.2024Главной темой фестиваля "Ноль плюс" в Тюмени станет семья
21:27 16.02.2024Совещание по поддержке инвестпроектов в промышленности провел президент в ходе поездки в УФО
20:47 16.02.2024О Тюмени как о студенческом городе расскажут на ВДНХ