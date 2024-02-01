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Владимир Якушев поздравил с Днем российских студенческих отрядов

Общество, 09:15 17 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

С Днем российских студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля, поздравил Владимир Якушев. Полпред президента России в Уральском федеральном округе отметил, что студотряды – одно из старейших объединений молодежи в нашей стране.

"Оно возникло в ответ на вызовы, стоявшие перед отечественной экономикой. Но превратилось в особую идею, которая сплотила тысячи молодых людей", — считает Владимир Якушев.

Он также напомнил, что в 2024 году отмечаются две памятные даты: 65 лет с момента образования движения студотрядов и 20 лет со дня появления молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды".

"Уважаемые бойцы! Вы вносите неоценимый вклад в развитие России! Пусть время, проведенное в студотряде, оставит в ваших сердцах самые теплые воспоминания, подарит надежных друзей и подскажет дальнейший путь. Отрадно видеть, что движение с каждым годом набирает обороты. Желание быть полезным Родине, пробовать себя в профессиях, раскрывать свой потенциал — всё это объединяет молодежь из всех уголков страны. В том числе и в регионах Уральского федерального округа", — подчеркнул Якушев.

Отделения РСО действуют во всех субъектах УФО.

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