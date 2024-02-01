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В уватских селах Осинник и Уки появится высокоскоростной интернет

Общество, 12:53 17 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мобильная связь стандарта 4G и высокоскоростной интернет появятся в отдаленных селах Осинник и Уки Уватского района. Территории, которые первыми обеспечат высокоскоростным интернетом, выбирали сами жители района.

Эти населенные пункты вошли в число победителей голосования, который проводило Минцифры РФ в рамках программы "Устранение цифрового неравенства 2.0".

Голосование проходило летом 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

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