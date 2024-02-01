В уватских селах Осинник и Уки появится высокоскоростной интернет
Общество, 12:53 17 февраля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Мобильная связь стандарта 4G и высокоскоростной интернет появятся в отдаленных селах Осинник и Уки Уватского района. Территории, которые первыми обеспечат высокоскоростным интернетом, выбирали сами жители района.
Эти населенные пункты вошли в число победителей голосования, который проводило Минцифры РФ в рамках программы "Устранение цифрового неравенства 2.0".
Голосование проходило летом 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.