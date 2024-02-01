В Тюмени родился малыш весом почти 6 кг

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Ребенок с рекордным весом в 5 килограммов 858 граммов появился на свет в перинатальном центре Тюмени. Специалисты центра отмечают, что это самый крупный малыш за их практику за последние шесть лет, пишет tmn.aif.ru.

"Плод считают крупным, если его масса превышает 4000 граммов, и гигантским, если больше 5000 граммов. Важную роль играют наследственные факторы, так как чаще крупные дети часто рождаются от высоких родителей гиперстенического телосложения", — комментирует заместитель главного врача центра Татьяна Легалова.

Главная опасность при крупном плоде – это затруднения во время родов и повышение вероятности кесарева сечения. Также у таких малышей выше вероятность асфиксии в родах, метаболических и дыхательных нарушений после рождения.

Основной причиной формирования крупного плода является избыточное и нерациональное питание беременной. Основная рекомендация беременной женщине – это исключение из пищевого рациона легкоусвояемой углеводистой пищи и расширение физической активности: ходьба, плавание и прочие умеренные физнагрузки.