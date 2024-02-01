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Александр Моор: желаю бойцам студенческих отрядов новых свершений

Общество, 11:01 17 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

День российских студенческих отрядов отмечается 17 февраля. С этим праздником земляков поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сегодня студенты возрождают это движение, укрепляют его уникальные традиции, приобретают ценные для будущей жизни и карьерного роста профессиональные навыки. Желаю всем ветеранам и действующим бойцам студенческих отрядов новых свершений!", — отметил глава региона.

В 2024 году отмечаются 65 лет движению студенческих отрядов в России и 20 лет молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды".

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