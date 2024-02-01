Новые патрульные машины ГИБДД будут дежурить на федеральных трассах Тюменской области

Шесть нарядов специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции на новых патрульных автомобилях будут нести службу на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском и Уватском районах с 19 февраля.

Два наряда ДПС усилят дислокацию постов ДПС на федеральной автодороге Тюмень —Омск в Ишимском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автоинспекторам предстоит выполнять задачи по предупреждению аварийности на опасных участках дорог: контролировать соблюдение ПДД автомобилистами, проводить разъяснительные инструктажи для участников движения, вручать водителям тематические памятки.

В этом году аварийность на федеральных автодорогах региона увеличилась — с 47 до 58 ДТП. При этом снизилось число погибших в дорожных авариях людей — с 21 до 17 человек.