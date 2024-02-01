Потенциал деревянного домостроения в Тюменской области обсудили участники рынка

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Потенциал деревянного домостроения для жилищного строительства Тюменской области обсудили участники рынка. Обсуждение прошло в формате круглого стола на выставке "Загород Экспо" в Тюменском технопарке 17 февраля.

По мнению руководителей крупных компаний региона, рынок деревянного домостроения имеет огромный потенциал. Речь идет не только о строительстве жилья, но и возведении социальных и спортивных объектов, развитии инфраструктуры загородной жизни. Но пока ситуация в отрасли только начинает развиваться. И тому несколько причин.

"В России на деревянное домостроение приходится лишь 15 процентов от всего объема ИЖС. Проблема в том, что пиломатериал — это экспортный товар. Кирпич и блок невыгодно возить далеко в отличие от доски. Из 35 миллионов кубометров, которые производятся в стране, на внутреннем рынке используются только 7 миллионов кубометров. Однако ситуацию изменили санкции", — рассказал руководитель компании "Тобол" Александр Кильтау.

По его словам, с апреля 2022 года Европа и другие страны отказались от импорта тюменской и в целом российской лесопродукции. Экспортеры переориентировались на поставки в Китай, но из-за объема, хлынувшего в азиатском направлении из страны, значительно упала цена.

Сейчас лучший момент для развития отрасли на внутреннем рынке. Но необходима популяризация рынка. Для этого в Тюмени создают аллею деревянного домостроения в Ново-Патрушево. Здесь будут представлены 13 вариантов домов различной конструкции и разнообразных материалов.

"Сейчас возводится дом из оцилиндрованного бруса и второй дом из клееного. Планируем проводить экскурсии не только для горожан, которые планируют построить деревянный дом, но и студентов. В дальнейшем появятся и учебный центр для строителей, и торговый центр строительных материалов", — пояснил директор по развитию компании "Леском" Юрий Долгов.

В обсуждении участвовали руководители девяти строительных компаний и производители стройматериалов из дерева. Каждый не один год, а то и десятилетие на рынке. По их словам, ситуация по строительству ИЖС сильно не изменилась с момента повышения ключевой ставки.

Как подчеркнул руководитель Ассоциации лесозаготовителей и деревообработчиков Тюменской области Андрей Мединцев, основная задача на данный момент — это отраслевое объединение. От которого выиграют и покупатели. В числе предложений, поступивших от участников обсуждения — строительство в загородных поселках социальных объектов из дерева, создание инфраструктуры. Кроме того, предстоит проделать большую работу по возвращению понимания преимуществ домов из дерева и их конкурентоспособности с кирпичными или блочными конструкциями.

Оксана Корнеенкова