Тюменские врачи прооперировали 65-летнюю женщину с тяжелой патологией

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

65-летней женщине в тюменской поликлинике поставили диагноз артерио-венозная фистула легочных артерий. Было проведено лечение по месту жительства, но со временем патология вернулась с осложнениями.

У тюменки наблюдались одышка при физических нагрузках, сильное снижение веса и аппетита. Торакальный хирург направил ее на госпитализацию в ОКБ №2.

"При проведении компьютерной томографии мы увидели множественные артерио-венозные фистулы и кровь в плевральной полости. В данном случае требовался индивидуальный подход и двухэтапная операция. С помощью специального самораскрывающегося цилиндрического устройства, изготовленного из нитиноловой сетки - окклюдера, который был проведен в легочные артерии через двухмиллиметровое отверстие в бедренной вене, нам удалось закрыть прямой сброс крови из правых легочных артерий в легочные вены. Этим мы восстановили нормальное кровообращение", - рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Арабханян Мясник.

После оперативного вмешательства у пациентки увеличилась насыщенность крови кислородом, ей стало легче дышать. Некоторое время она еще находилась в стационаре, а затем была отправлена домой. Через два месяца была проведена повторная операция, которая закрыла прямой сброс крови из легочных артерий в легочные вены. Сейчас женщина восстанавливает здоровье, сообщает пресс-служба ОКБ №2.