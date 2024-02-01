Около трех тысяч заведений общественного питания работает в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около трех тысяч заведений общественного питания работает в Тюменской области по данным на конец 2023 года. В 2024 году их количество увеличится - в феврале откроется ресторан французской кухни, а летом – заведение Аркадия Новикова.

Как сообщили Tmn.aif.ru в Тюменьстате, сейчас в регионе открто 458 столовых и закусочных, 1 тыс. 373 – столовых в учебных заведениях и предприятиях, а также 1 тыс. 368 кафе и ресторанов.

В 2023 году тюменцы потратили в заведениях общепита 31 млрд 613 млн 174 тыс. рублей. На душу населения этот показатель составил 19 тыс. 690 рублей.