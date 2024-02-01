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75 детей с сахарным диабетом прошли реабилитацию в тюменском "Роднике" за 4,5 года

Общество, 18:53 18 февраля 2024

пресс-служба Тюменского регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики | Фото: пресс-служба Тюменского регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики

75 детей с сахарным диабетом, среди которых 47 впервые выявленных, прошли реабилитацию в тюменском "Роднике" за 4,5 года. Всего на юге Тюменской области проживает 805 ребят до 18 лет с сахарным диабетом I типа и 25 человек - II типа.

За последний год в регионе диабет впервые диагностирован у 168 детей. В реабилитационном центре "Родник" юных тюменцев с данным диагнозом сопровождает группа специалистов в составе детского врача-эндокринолога, педиатра, психолога, специалистов по комплексной реабилитации. Здесь пациентам обеспечен круглосуточный профессиональный контроль за состоянием здоровья, до шести раз в сутки им измеряют сахар крови, разработана специальная диета, а также индивидуально дозируется физическая нагрузка.

Также в центре работает "Школа сахарного диабета". Врач-эндокринолог Александр Волков проводит занятия по адаптации ребёнка к жизни с таким заболеванием, а главное — обучает самоконтролю.

Как результат системы реабилитации - у 35 % детей уменьшилась суточная потребность в инсулине, 97 % детей выписаны с хорошими целевыми значениями глюкозы крови, сообщает ОРЦ "Родник".

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# дети , Родник , сахарный диабет

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