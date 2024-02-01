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Тюменская лыжница заняла второе место на Спартакиаде сильнейших

Спорт, 15:13 18 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская лыжница Татьяна Сорина стала второй на Всероссийской спартакиаде сильнейших, которая прошла в центре "Жемчужина Сибири". Заключительной гонкой стал женский масс-старт на 50 километров.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, первой финишировала Евгения Крупицкая из Санкт-Петербурга, третьей — Анастасия Кулешова из Нижегородской области.

"Я на сто процентов уверена, что мировая элита лыжных гонок находится сейчас в России. У нас гораздо интересней соревнования. Всероссийская спартакиада сильнейших – главный старт сезона. Прошел просто суперуспешно. Организационные моменты были на самом высоком уровне. Спасибо всем в Тюмени", - сказала президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира Елена Вяльбе.

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# Всероссийская спартакиада сильнейших , Елена Вяльбе , лыжные гонки , Татьяна Сорина

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