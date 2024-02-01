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Гуманитарную помощь доставили бойцам на передовую от голышмановцев

Общество, 17:19 18 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очередную партию гуманитарной помощи доставили бойцам от жителей Голышмановского городского округа. Голышмановцы объединились в соцсетях, где организуют сбор средств и необходимых вещей для участников спецоперации и солдатам, проходящим службу в приграничных с зоной конфликта территориях.

Как сообщает информационный центр правительства региона, на прошлой неделе из муниципалитета бойцы получили окопные свечи и маскировочную сеть. Также в посылках были отправлены медикаменты, средства для оказания медицинской помощи, теплые вещи, перчатки и стельки, строительные инструменты и материалы.

Желающие поддержать участников СВО на передовой могут обратиться в штаб движения "Мы вместе" в р.п. Голышманово, по ул. Садовая, 79, второй этаж.

Видео: Голышманово: телевидение и радио

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# бойцы , Голышманово

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