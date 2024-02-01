Небольшое потепление придет в Тюменскую область к концу недели

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

От 9 до 13 градусов мороза днем и до минус 23 – в ночные часы прогнозируют синоптики в Тюменской области в короткую рабочую неделю, с 19 по 22 февраля. По данным центра Фобос, фон атмосферного давления будет повышенный, поэтому условий для развития снеговых туч не будет. А выходные, с 23 по 25 февраля, порадуют жителей региона потеплением.

В Тюмени 19 февраля днем ожидается ясная погода и до минус 9 градусов. Ветер южный, умеренный, атмосферное давление выше нормы. Ночью - ясная погода, температура до минус 19, давление высокое.

20 февраля в течение суток на фоне высокого атмосферного давления синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем от 12 до 14 градусов мороза, ночью – до минус 22. Ветер юго-восточный, 5 метров в секунду.

21 февраля днем ожидается минус 13, ночью – минус 21 градус. В течение суток – переменная облачность и южный ветер до 4 метров в секунду.

22 февраля в течение суток температура воздуха составит от 8 до 12 градусов ниже ноля, ожидается переменная облачность, южный ветер до 5 метров в секунду.

23 и 24 февраля синоптики прогнозируют днем от 4 до 6 градусов мороза, ночью – минус 15 градусов. Ветер западный, 4 метра в секунду. 25 февраля дневная температура воздуха составит минус 1 градус, дневная – минус 11.

Любовь Голышева