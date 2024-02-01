Историк Александр Петрушин представил книгу "Тюмень в законе"

| Фото: Елена Навдужас | Фото: Елена Навдужас

Книгу "Тюмень в законе" представил историк Александр Петрушин в библиотеке истории города имени Текутьева. Издание посвящено тому, формировалось тюменское самоуправление от городского собрания до городской думы, а также кто и как осуществлял управление городом.

"Читатели с учетом того, что я двадцать лет преподавал в университете криминальную хронику и журналистское расследование подумали, что здесь про криминал, бандитов, преступников. Я сразу говорю, что это не так. Здесь есть разворот — очерки истории городского самоуправления XVIII–XXI веков", — отметил Александр Петрушин

Исследователь подчеркнул, что тема городского самоуправления его интересует давно. Три основных положения в книге — кто, когда и как управлял Тюменью.

"Мы обратили внимание на историю местного самоуправления до 1917 года. Но что было у нас потом, что это были за люди? В этой книге восемнадцать управленцев от периода Конституции 1936 года, которую назвали сталинской. Естественно, меня больше всего интересовал военный период, как Тюмень выглядела в годы Великой Отечественной войны. Благодаря работоспособности управленцев того времени город был фактически спасен", — считает краевед.

В частности историка интересует личность Степана Фёдоровича Загриняева, избранного председателем исполкома Тюменского городского совета депутатов трудящихся. В годы Великой Отечественной войны он занимался вопросами размещения эвакуированных в город предприятий и граждан.

"В период репрессий 1937–1938 годов Тюмень осталась вообще без власти. Надо было восстанавливать местное самоуправление. Поэтому в 1938 году назначили председателем Тюменского горисполкома этого человека. У него интересная и сложная жизнь. Он рано остался без родных и близких, беспризорничал. В Кургане его задержали, отправили в детский дом. Потом он выучился, Омская сельхозшкола. Его отправили в Тюмень сначала исполняющим обязанности, а в 1939 году избрали. А потом война", — рассказал Александр Петрушин.

Отмечается, что книга посвящена 80-летию образования Тюменской области и 440-летию основания Тюмени. Приобрести издание можно в книжном магазине "Знание" либо ознакомиться в одном из филиалов Централизованной городской библиотечной системы.

Влада Нерадовская